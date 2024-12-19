"Карабах" на пути к зимнему чемпионству

Сегодня в Премьер-лиге Мисли состоится игра, перенесенная с III тура.

Как сообщает İdman.biz, последний чемпион "Карабах" на выезде встретится с "Шамахы".

В случае победы агдамского клуба, занимающего первое место в турнирной таблице, он станет зимним чемпионом за один тур до конца года. "Шамахы", который не может выйти из полосы неудач, постарается сотворить сенсацию.

Отметим, что матчи XVIII тура пройдут 20-22 декабря.

Премьер-лига Мисли

Игра, перенесенная с третьего тура

19 декабря (четверг)

14:00. "Шамахы" - "Карабах"

Главный судья: Рашад Ахмедов

Шамахинский городской стадион

1 Карабах 16 13 2 1 44-7 41 2 Араз-Нахчыван 17 12 3 2 21-11 39 3 Туран Товуз 17 8 7 2 23-14 31 4 Зиря 17 8 3 6 27-16 27 5 Сабах 17 6 8 3 26-21 26 6 Сумгайыт 17 6 1 10 15-26 19 7 Нефтчи 16 3 7 6 15-23 16 8 Шамахы 16 3 5 8 13-21 14 9 Кяпаз 17 3 1 13 12-41 10 10 Сабаил 16 2 3 11 16-27 9

Бомбардиры:

8 голов: Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван"), Джой Лэнс Микелс ("Сабах")

7 - Давит Волков ("Зиря"), Леандро Андраде ("Карабах")

6 - Джесси Секидика ("Сабах")