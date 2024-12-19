"Карабах" на пути к зимнему чемпионству
Сегодня в Премьер-лиге Мисли состоится игра, перенесенная с III тура.
Как сообщает İdman.biz, последний чемпион "Карабах" на выезде встретится с "Шамахы".
В случае победы агдамского клуба, занимающего первое место в турнирной таблице, он станет зимним чемпионом за один тур до конца года. "Шамахы", который не может выйти из полосы неудач, постарается сотворить сенсацию.
Отметим, что матчи XVIII тура пройдут 20-22 декабря.
Премьер-лига Мисли
Игра, перенесенная с третьего тура
19 декабря (четверг)
14:00. "Шамахы" - "Карабах"
Главный судья: Рашад Ахмедов
Шамахинский городской стадион
|
1
|
Карабах
|
16
|
13
|
2
|
1
|
44-7
|
41
|
2
|
Араз-Нахчыван
|
17
|
12
|
3
|
2
|
21-11
|
39
|
3
|
Туран Товуз
|
17
|
8
|
7
|
2
|
23-14
|
31
|
4
|
Зиря
|
17
|
8
|
3
|
6
|
27-16
|
27
|
5
|
Сабах
|
17
|
6
|
8
|
3
|
26-21
|
26
|
6
|
Сумгайыт
|
17
|
6
|
1
|
10
|
15-26
|
19
|
7
|
Нефтчи
|
16
|
3
|
7
|
6
|
15-23
|
16
|
8
|
Шамахы
|
16
|
3
|
5
|
8
|
13-21
|
14
|
9
|
Кяпаз
|
17
|
3
|
1
|
13
|
12-41
|
10
|
10
|
Сабаил
|
16
|
2
|
3
|
11
|
16-27
|
9
Бомбардиры:
8 голов: Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван"), Джой Лэнс Микелс ("Сабах")
7 - Давит Волков ("Зиря"), Леандро Андраде ("Карабах")
6 - Джесси Секидика ("Сабах")
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