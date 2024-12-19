"Карабах" на пути к зимнему чемпионству

Сегодня в Премьер-лиге Мисли состоится игра, перенесенная с III тура.

Как сообщает İdman.biz, последний чемпион "Карабах" на выезде встретится с "Шамахы".

В случае победы агдамского клуба, занимающего первое место в турнирной таблице, он станет зимним чемпионом за один тур до конца года. "Шамахы", который не может выйти из полосы неудач, постарается сотворить сенсацию.

Отметим, что матчи XVIII тура пройдут 20-22 декабря.

Премьер-лига Мисли
Игра, перенесенная с третьего тура
19 декабря (четверг)
14:00. "Шамахы" - "Карабах"
Главный судья: Рашад Ахмедов
Шамахинский городской стадион

1

Карабах

16

13

2

1

44-7

41

2

Араз-Нахчыван

17

12

3

2

21-11

39

3

Туран Товуз

17

8

7

2

23-14

31

4

Зиря

17

8

3

6

27-16

27

5

Сабах

17

6

8

3

26-21

26

6

Сумгайыт

17

6

1

10

15-26

19

7

Нефтчи

16

3

7

6

15-23

16

8

Шамахы

16

3

5

8

13-21

14

9

Кяпаз

17

3

1

13

12-41

10

10

Сабаил

16

2

3

11

16-27

9

Бомбардиры:

8 голов: Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван"), Джой Лэнс Микелс ("Сабах")

7 - Давит Волков ("Зиря"), Леандро Андраде ("Карабах")

6 - Джесси Секидика ("Сабах")