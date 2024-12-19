https://news.day.az/world/1716501.html В США впервые допустили возобновление диалога с Ираном по ядерной программе Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые допустил возобновление диалога с Ираном по ядерной программе. Об этом он заявил в ходе выступления в Совете по международным отношениям, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По его мнению, существует перспектива возобновления переговоров.
В США впервые допустили возобновление диалога с Ираном по ядерной программе
Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые допустил возобновление диалога с Ираном по ядерной программе. Об этом он заявил в ходе выступления в Совете по международным отношениям, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его мнению, существует перспектива возобновления переговоров. Однако Блинкен подчеркнул, что все "зависит от того, что выберет Иран и решит ли он включиться в этот процесс". При этом глава Госдепа отметил, что дальнейшее решение по данному вопросу и взаимодействию с Тегераном будет принимать будущая администрация во главе с избранным президентом США Дональдом Трампом.
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