В США впервые допустили возобновление диалога с Ираном по ядерной программе

Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые допустил возобновление диалога с Ираном по ядерной программе. Об этом он заявил в ходе выступления в Совете по международным отношениям, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его мнению, существует перспектива возобновления переговоров. Однако Блинкен подчеркнул, что все "зависит от того, что выберет Иран и решит ли он включиться в этот процесс". При этом глава Госдепа отметил, что дальнейшее решение по данному вопросу и взаимодействию с Тегераном будет принимать будущая администрация во главе с избранным президентом США Дональдом Трампом.