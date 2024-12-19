Армянская история в кризисе: Мирзоян, учебник и Колизей

Автор: Лейла Таривердиева

В Ереване прошла 8-я министерская встреча Форума древних цивилизаций. Глава МИД втиснутой в ряды древних цивилизаций Армении Мирзоян открыл мероприятие проникновенной речью. Он пожаловался, что такая "древняя цивилизация", как Армения, "постоянно сталкивается с попытками искажения истории и присвоения культурного наследия". Что-то говорил о противодействии разжиганию ненависти и розни, использовании истории в качестве оправдания территориальных претензий (!!!) и жаловался на то, как сильно Армения от всего этого пострадала. Мирзоян не постеснялся напомнить о 70-летии Гаагской конвенции 1954 года "О защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов". Поразительно, но Армения, оказывается, является "активным членом комитета по защите культурного наследия в случае вооруженных конфликтов и пытается внести свой вклад в глобальные усилия в этой области" (!!!)...

Подобные рассуждения главы МИД Армении - это откровенная насмешка над международным правом. Страна, за годы оккупации полностью сравнявшая с землей культурное наследие азербайджанского народа, рассуждает о защите культурного наследия во время конфликтов. Оставим это на совести армян. А если не будет заключен мир, то и на их карман, потому что невосполнимый ущерб азербайджанскому наследию, уничтоженному Арменией за тридцать лет, оценивается в миллиарды. А еще совесть должна болеть у международных организаций, назначающих Армению в подобные комитеты.

Давайте не портить себе настроение. Лучше посмеемся.

Армения - единственная страна в мире, где в школе историю учат по двум разным учебникам. Это не шутка. В текущем учебном году учащиеся 7-х классов получили выбор между двумя учебниками истории. В одном отражены традиционные мифы, в другом - факты, приближенные к объективной реальности.

Точнее, выбор получили не сами семиклассники, а школы. Каждая школа в Армении имеет право выбрать, по какой программе учить детей истории - по мифичной или по реалистичной. Судя по тому уровню истерики родителей, который с прошлого года сотрясает школьные коридоры и залы судов, редко какая школа решится выбрать второй вариант, опасаясь нарваться на беспредел разгневанных мамаш и папаш. Мамаши и папаши боятся, что из их чад вырастут нормальные люди, а не "истинные армяне" в худшем смысле этого понятия.

В октябре этого года борцы против реалий одержали, наконец, победу в нелегкой борьбе с правительством, которое сделало попытку остановить зомбирование подрастающих армян. Если коротко, история вопроса следующая. В 2023 году для 7-го класса был написан новый учебник, в котором территории Азербайджана больше не причислялись к "древнеармянским". Новый учебник содержит правильную карту Армении и множество других "недочетов". Шум поднялся сразу, но правительство не стало отзывать учебник, и по нему, о ужас, дети "истинных армян" отучились до конца года. Но в нынешнем учебном году родители встали стеной и добились, чтобы в программу был возвращен прежний учебник, признанный Минобразования не соответствующим стандартам. Армянское общество оказалось ментально совершенно не готово к восприятию объективной реальности. Суд отменил решение Минобразования, и с ноября все вернулось на прежние рельсы. Армянские семиклассники снова могут обозревать безграничные просторы своей страны "от моря до моря".

Как-то депутат парламента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Арсен Торосян сделал вызвавшее большое неудовольствие у оппозиции заявление. Он сказал, что армянскому народу выпала очень тяжелая участь. Помимо того, что ему предстоит разрушить более чем 100-летние мифы и стереотипы, ему еще предстоит окончательно и до основания разрушить 1700-летний миф, созданный церковью. Это заявление было сделано в логике борьбы за реальную Армению, объявленную Николом Пашиняном. Премьер призвал армян отказаться от "исторической Армении" в пользу "реальной Армении". "Историческая Армения", считает он, является гарантией долговременной вражды с рядом соседних стран, гарантирует отсутствие возможности самостоятельного существования, и поэтому страна всегда будет нуждаться в покровителях.

Толково было сказано. Но, как оказалось, реформы предназначены только для внутреннего пользования, на международной же арене традиционный набор армянского агитпропа остался прежним.

В Страсбурге на днях прошла конференция "История в кризисе". Замминистра образования, науки, культуры и спорта РА Артур Мартиросян выступил на конференции с проникновенной речью о том, как можно и как нельзя преподавать историю, не забывая делать неуместные реверансы Европе.

"Культура мира начинается с инновационного, ориентированного на граждан образования, которое дает молодым людям возможность критически размышлять над историей. Армения предана этому делу и поддерживает инициативы, которые выдвигают историческую правду на первый план", - заявил Мартиросян, разглядевший в этих достижениях какую-то роль Совета Европы. История, по его словам, "должна служить основой истины и взаимопонимания для содействия миру и примирению, а не быть инструментом для продвижения разъединяющих или вводящих в заблуждение программ".

Очень смешно слышать, когда армянский чиновник говорит о том, "как легко искаженные исторические факты могут разжечь ненависть и увековечить циклы конфликтов", о недопустимости "языка ненависти в учебниках истории, что в свою очередь поощряет региональную глобальную агрессию, нетерпимость и расизм". Мартиросян подчеркнул необходимость преподавания "точной и сбалансированной истории, которая уважает многообразие и отвергает все формы ненависти и дискриминации, предотвращая этнические чистки, конфликты на почве ненависти и преступления против человечности".

Оказывается, в Армении прекрасно знают, как надо, но почему-то всегда делают наоборот. Понятно, что адресовал Мартиросян свои излияния Азербайджану, но на самом деле передал именно то, что столетие происходит в армянской исторической науке.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Ризван Гусейнов, историк и политолог, директор Центра истории Кавказа:

"Раз уж зашел такой разговор, напомню один характерный факт, из "древности", как раз к Форуму древних цивилизаций в Ереване. А именно, трюк с картой Римской империи на стене Колизея в Риме, на которой якобы указана "великая Армения". Этот факт и так и эдак пропагандируется в армянской исторической науке как главное доказательство древности Армении. При этом наших соседей совершенно не удивляет тот факт, что границы материков на этом бетонном макете приведены в современных очертаниях с точностью, которая может быть достигнута только путем фотографирования из космоса. Они все равно продолжают утверждать, что карте тысячи лет и все на ней правда...

Когда наши соседи рассуждают об искажении истории, использовании ее в качестве инструмента, о правильных и неправильных учебниках истории, это не может не удивлять. Хотя я могу понять озабоченность Арарата Мирзояна или замминистра образования. В последние годы ложная идеологическая матрица древнеармянской истории дает серьезные трещины под напором многочисленных фактов, архивных материалов и древних источников, говорящих совершено иное о происхождении, истории, прародине и расселении армян. И, соответственно, о принадлежности им азербайджанских территорий. Когда-то эта правда была под запретом, теперь она начинает отражаться в школьной программе в Азербайджане, и именно это Ереван старается выдать за якобы искажение истории, поддержку государством языка ненависти в учебниках истории и так далее. Мы просто стали узнавать свою историю такой, какая она есть. Чего желаем и нашим соседям. Это им нужно даже больше, чем нам.

Интересную картину можно было наблюдать во время недавних обсуждений в ООН доклада по Армении. Честное слово, заместителя министра иностранных дел Армении Костаняна можно пожалеть, так он мучился, когда ему задавали неудобные вопросы. Его прямо в лицо спросили: почему идет такая оголтелая агитация против Азербайджана? Почему героизируется пособник нацистов Нжде? Почему в Армении нет ни одного азербайджанца? Армянский замминистра не нашелся, что ответить по существу, покраснел и стал нести чушь, не имеющую отношения к теме. Что-то говорил об экономическом положении, о "беженцах" и так далее. Это называется поток сознания.

Армянские чиновники, рассуждая об истории, противоречат сами себе. С одной стороны, они вынуждены признавать, что армянский исторический нарратив противоречит базовому набору прав человека и демократии, а с другой стороны, продолжают продвигать ложные нарративы. Пока армянская сторона находится на такой "растяжке", никакой стабильности для Армении не будет - ни в умах, ни в политике. Она так и останется очагом раздора и дестабилизации на Южном Кавказе. И продолжаться это будет долго, потому что для изменений соседям придется отказаться от большинства своих безумных фантазий".