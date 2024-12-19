Пожар в известном ресторане в Баку

В Баку произошел пожар в одном из известных ресторанов. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, инцидент произошел в ресторане "Nәqqaş", расположенном в Сураханском районе.

Причиной стало замыкание в трансформаторе.

Возгорание было оперативно потушено сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).