https://news.day.az/society/1716596.html

Пожар в известном ресторане в Баку - ВИДЕО

В Баку произошел пожар в одном из известных ресторанов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, инцидент произошел в ресторане "Nәqqaş", расположенном в Сураханском районе. Причиной стало замыкание в трансформаторе. Возгорание было оперативно потушено сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).