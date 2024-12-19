https://news.day.az/society/1716596.html Пожар в известном ресторане в Баку - ВИДЕО В Баку произошел пожар в одном из известных ресторанов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, инцидент произошел в ресторане "Nәqqaş", расположенном в Сураханском районе. Причиной стало замыкание в трансформаторе. Возгорание было оперативно потушено сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Пожар в известном ресторане в Баку - ВИДЕО
В Баку произошел пожар в одном из известных ресторанов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, инцидент произошел в ресторане "Nәqqaş", расположенном в Сураханском районе.
Причиной стало замыкание в трансформаторе.
Возгорание было оперативно потушено сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
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