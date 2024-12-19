На сайте Baku Network опубликована статья о том, как т.н. "наблюдательная" миссия ЕС в Армении занимается деструктивной деятельностью.

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Европейский Союз, гордо позиционирующий себя как гарант мира и стабильности, превратился в режиссёра собственного геополитического спектакля, где Армения играет роль "жертвы", а Азербайджану досталась роль "агрессора". За благородной риторикой о стабилизации региона скрываются грязные манипуляции, предвзятость и навязывание однобокой политики.

А история европейской миссии в Армении (EUMA) - это не просто технический проект, а откровенный политический вызов, способный взорвать и без того нестабильный мирный процесс на Южном Кавказе. То, что изначально преподносилось как нейтральная инициатива в духе Пражских договоренностей 2022 года, быстро превратилось в инструмент геополитической игры, направленной против Азербайджана.

Пражская инициатива: путь к миру или западня для Баку?

На заре создания EUMA это казалось шагом к миру: Европа обещала стать наблюдателем, нейтрализовать напряженность, не внося политического подтекста. Но реальность оказалась другой. Под руководством Франции, чей президент Эммануэль Макрон открыто встал на сторону Армении, миссия быстро превратилась в политическое оружие. Макрон позволил себе прямую поддержку армянской позиции по Карабаху, чем вызвал справедливое негодование Баку.

Как можно доверять миссии, за которой стоят такие откровенно ангажированные заявления? Ирония в том, что Армения, вроде бы стремящаяся к миру, использует европейскую миссию как прикрытие для уклонения от реальных договоренностей с Азербайджаном.

Двуликая миссия

EUMA стала для Азербайджана и России символом нового витка западного вмешательства. Её действия подозрительно совпадают с попытками Европы ослабить российское влияние, исторически доминировавшее в регионе. Более того, для Баку миссия обернулась прямой угрозой: вместо содействия переговорам EUMA подрывает двусторонний процесс, на котором основаны успехи в урегулировании.

И если Европа решит использовать EUMA для давления на Азербайджан, Баку ясно дал понять: попытки диктата не останутся без ответа. Азербайджан уже доказал, что готов защищать свои интересы, и если потребуется, сила будет использована.

Граница - не место для третьих сторон

Принципиальная позиция Баку проста: процесс делимитации и демаркации должен оставаться делом двух государств. Никакие посредники, какими бы "миротворческими" они себя ни называли, не имеют права вмешиваться. "Граница должна быть делом её создателей, а не наблюдателей", - гласит азербайджанская позиция.

Этот подход, парадоксально, уже принес результаты: в 2021 году Армения настояла на выводе российских пограничников. Теперь Азербайджан требует того же от EUMA. Их присутствие на земле, по мнению Баку, лишь затягивает процесс, создавая ненужные препоны.

Миссия саботажа под видом стабилизации

Заявления Никола Пашиняна о "ограниченном присутствии" миссии на участках границы звучат как плохо завуалированная попытка узаконить её нахождение на неопределённый срок. Эта игра на время может превратиться в постоянное давление на Азербайджан, ведь EUMA фактически становится наблюдателем с прицелом на контроль.

Азербайджан вправе потребовать немедленного прекращения её работы, чтобы вернуть процесс переговоров в прагматичное русло. Если EUMA будет мешать - Баку просто заблокирует весь процесс работы межправительственной комиссии. И это не угроза, а закономерный шаг против саботажа.

Поле боя за Южный Кавказ

Присутствие EUMA в регионе стало лакмусовой бумажкой борьбы за влияние. Европа, облачённая в миротворческий плащ, откровенно преследует свои геополитические цели. Армения же использует этот инструмент как дополнительное прикрытие для своей игры, продлевая хаос на границе.

Южный Кавказ стал очередной ареной, где европейские интересы сталкиваются с реальностью. Но урок здесь прост: никакие посредники, ангажированные или псевдонейтральные, не смогут построить доверие. А без доверия мира не будет. Баку понимает это и делает ставку на прямой диалог - без посредников, без давления, без двойных стандартов.

Европейские реалии и зыбкая почва миссии: дилеммы EUMA в Армении

В мироустройстве XXI века геополитические парадоксы стали нормой, а миссия Европейского Союза в Армении (EUMA) превратилась в зримый символ этих противоречий. Обещания стабильности и безопасности обернулись скрытыми мотивами, двойными стандартами и угрозой еще большего обострения в регионе. Южный Кавказ снова оказался в центре глобальной шахматной доски, где играют большие игроки, а ставка - мир и стабильность.

Текущий мандат миссии истекает в феврале 2025 года, но Армения, похоже, не спешит обращаться за его продлением. Эта кажущаяся неопределенность - не простая бюрократическая пауза. Новый верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас начала кардинальную реформу внешней стратегии Союза, делая акцент на G20, приграничных зонах и ключевых регионах, где угроза для Европы очевидна. Но вот парадокс: Армения не попадает в этот список.

На фоне бюджетных сокращений и оптимизации европейских расходов судьба EUMA становится всё более сомнительной. ЕС предпочитает сосредоточиться на стратегически важных регионах, а Армения, балансирующая между Западом и Россией, превращается в ненадёжного партнёра. Почему? Потому что она не только не обеспечивает стабильность, но и играет роль посредника в обходе санкций против Москвы.

Конституционная дилемма: краеугольный камень противостояния

Одним из самых острых вопросов остаётся требование Азербайджана к Армении зафиксировать в новой Конституции отказ от территориальных претензий. Это - не просто политическое условие, а акт исторической справедливости, которого Баку добивается десятилетиями. Но Ереван продолжает уклоняться, откладывая реформу до 2027 года.

Эта тактика откладывания, сопровождаемая европейской поддержкой, лишь укрепляет убеждение Азербайджана в том, что Армения не готова к реальному миру. ЕС, вместо того чтобы способствовать разрешению этого ключевого вопроса, лишь усугубляет разрыв, поддерживая Армению в её двойственных манёврах.

EUMA: гарантия безопасности или инструмент давления?

Присутствие европейской миссии в Армении стало олицетворением вмешательства внешних сил в региональные дела. Для Еревана EUMA - символ поддержки и гарантия от возможной эскалации. Но для Баку это выглядит иначе: как нарушение суверенитета и явное препятствие для двусторонних переговоров.

Азербайджан неоднократно подчёркивал: процесс делимитации и демаркации границ должен быть исключительным делом двух сторон. Привлечение третьих игроков, особенно таких, чьи действия выглядят явно ангажированными, лишь отдаляет стороны от мира. Стратегия Армении по затягиванию переговоров с опорой на внешних покровителей ставит под угрозу саму возможность компромисса.

Зыбкий путь к миру

Южный Кавказ, истерзанный десятилетиями конфликтов, стоит на историческом перекрёстке. Мирное соглашение, которое могло бы стать кульминацией многолетних усилий, всё ещё остаётся иллюзией. Европа, вместо того чтобы играть роль честного посредника, подливает масла в огонь.

На фоне внутренних реформ в ЕС, пересмотра приоритетов и бюджетных сокращений перспектива продления мандата EUMA становится всё более призрачной. Но это ли нужно региону? Азербайджан и Армения должны сами решать свою судьбу, без давления и манипуляций извне. И пока стороны не готовы сделать решающий шаг друг к другу, мир остаётся всего лишь далёкой тенью на горизонте Южного Кавказа.

EUMA: инструмент давления, а не урегулирования

Миссия ЕС в Армении (EUMA) - это иллюзия нейтралитета, завуалированная под лозунг содействия миру. Если цель миссии действительно заключалась в урегулировании конфликта, почему она полностью игнорирует позицию Азербайджана? Почему её действия сопровождаются громкими заявлениями, подкреплёнными ангажированной поддержкой Еревана?

Ответ прост: EUMA превратилась в рычаг давления на Азербайджан. Её цель - не мир, а укрепление влияния ЕС в регионе через демонстративное протежирование Армении. Ереван же использует эту миссию как политический щит, скрывая свою неспособность выполнять обязательства. В действительности EUMA стала удобным механизмом для затягивания переговорного процесса и уклонения от реальных решений.

Армения: заложник внешней опеки

Армения уверенно играет роль "подопечного" ЕС, утрачивая остатки суверенитета. Зависимость Еревана от внешних игроков стала не просто уязвимостью, а ключевым препятствием для достижения мира. Армянская многовекторная политика - это иллюзия независимости, за которой скрывается хроническая неспособность действовать самостоятельно.

Ереван предпочитает политическую мимикрию - демонстрировать приверженность миру на международной арене, но фактически саботировать процесс внутри. Это поведение не только разрушает доверие к Армении, но и создаёт опасный вакуум, который может спровоцировать новые конфликты.

Франция: режиссёр геополитического спектакля

Особую роль в этом театре играет Франция, которая со свойственным ей пафосом раздувает миф о "тюркской угрозе". Париж намеренно усиливает антагонизм в регионе, используя старую риторику о "натиске варваров", чтобы оправдать своё вмешательство. Но этот спектакль уже давно вышел за рамки адекватности. Французские политики и их союзники в ЕС готовы игнорировать реальные потребности региона, лишь бы сохранить влияние на Армению и попытаться ослабить позиции Азербайджана.

Баланс нарушен: ответственность ЕС за тупик переговоров

ЕС, заявляющий о стремлении к миру, на деле лишь усиливает дисбаланс. Поддержка Армении, сопровождаемая демонстративным игнорированием требований Баку, стала причиной глубокого кризиса доверия. Ещё больше усугубляет ситуацию нежелание Еревана взять на себя обязательства, такие как отказ от территориальных претензий, которые Азербайджан справедливо требует закрепить конституционно.

ЕС играет опасную игру, превращая Армению в марионетку. Однако эта политика не ведёт к миру - она лишь продлевает конфронтацию. Европейский Союз обязан отказаться от роли адвоката Армении и принять на себя ответственность честного посредника. В противном случае он навсегда потеряет доверие Баку, а мирный процесс окончательно зайдёт в тупик.

Хватит иллюзий, время для реальных действий

Мир на Южном Кавказе возможен только при условии, что обе стороны готовы взять на себя обязательства. Азербайджан уже неоднократно демонстрировал готовность к конструктивному диалогу. Теперь очередь за Арменией, которая должна отказаться от политических манёвров и начать выполнять свои обещания.

Если Ереван продолжит прятаться за внешними игроками, то все надежды на стабильность станут ещё одной иллюзией. ЕС также необходимо пересмотреть свои приоритеты: вместо того чтобы быть режиссёром геополитических постановок, он должен стать истинным гарантом диалога. Без этого Южный Кавказ останется заложником чужих амбиций, а туман конфронтации будет и дальше застилать горизонт.