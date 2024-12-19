В Азербайджане предостерегли от покупки поддельного алкоголя

В преддверии праздников в Азербайджане активизировалась деятельность мошенников, которые пытаются нажиться на здоровье и жизни людей, производя поддельные алкогольные напитки. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана и правоохранительные органы регулярно проводят проверки и принимают жесткие меры против нарушителей. Однако также важно, чтобы потребители проявляли бдительность в этом вопросе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении подчеркивается, что при незаконном производстве поддельных спиртных напитков часто используется метиловый спирт (метанол). Это технический спирт, использование которого в пищевых продуктах строго запрещено, так как даже его малое количество может вызвать серьезные отравления и осложнения.

"Применение опасных веществ, не предназначенных для потребления, при производстве алкоголя является недопустимым. Это также влечет за собой уголовную ответственность, так как представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Зачастую мошенники осуществляют такую деятельность в скрытых помещениях, поэтому для их выявления и пресечения необходима помощь граждан и усиленный общественный контроль", - говорится в заявлении агентства.

Потребителям настоятельно рекомендуют сообщать о подобных случаях в соответствующие государственные органы, включая колл-центр по номеру "1003".

"Кроме того, при покупке продуктов питания в торговых точках, заведениях общественного питания и других местах важно обращать внимание на упаковку, информацию на этикетке и требовать документы, подтверждающие качество товаров", - добавили в ведомстве.