В Азербайджане запустят контроль за этими товарами

Утверждены порядок мониторинга и критерии определения краткосрочных резких изменений цен на стратегически важные товары.

Как сообщает Day.Az, решение об этом принял Кабинет министров.

Это Положение определяет организационно-правовые основы и порядок мониторинга стратегически важных товаров, а также критерии краткосрочного резкого изменения цен на эти товары.

Мониторинг стратегически важных товаров осуществляет Агентство государственных резервов Азербайджана - орган, ответственный за государственные резервы.