https://news.day.az/economy/1716626.html В Азербайджане запустят контроль за этими товарами Утверждены порядок мониторинга и критерии определения краткосрочных резких изменений цен на стратегически важные товары. Как сообщает Day.Az, решение об этом принял Кабинет министров.
В Азербайджане запустят контроль за этими товарами
Утверждены порядок мониторинга и критерии определения краткосрочных резких изменений цен на стратегически важные товары.
Как сообщает Day.Az, решение об этом принял Кабинет министров.
Это Положение определяет организационно-правовые основы и порядок мониторинга стратегически важных товаров, а также критерии краткосрочного резкого изменения цен на эти товары.
Мониторинг стратегически важных товаров осуществляет Агентство государственных резервов Азербайджана - орган, ответственный за государственные резервы.
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