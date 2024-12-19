Кабмин утвердил критерии по участникам рынка

Утверждены критерии по участникам рынка и правила представления информации о предоставляемых ими товарах в орган, ответственный за государственные резервы.

Как передает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно решению, правило устанавливает критерии для участников рынка, осуществляющих импорт, производство или реализацию стратегически важных товаров на потребительском рынке страны, участвуют в обеспечении стабильности поставок в страну стратегически важных товаров. А также регулирует организационные и правовые вопросы по представлению информации о поставляемых ими товарах в орган, ответственный за государственные резервы, - Агентство государственных резервов.

Требования настоящего правила распространяются на юридических и физических лиц, а также на государственные учреждения, осуществляющие импорт, производство или реализацию стратегически важных товаров, отвечающих критериям, установленным настоящим правилом.

Участниками рынка считаются юридические и физические лица, а также государственные учреждения, если доля рынка по стратегически значимому товару в течение года равна или превышает 2 (два) процента. Перечень юридических и физических лиц, а также государственных учреждений, доля рынка которых по стратегически важным товарам в прошлом году равнялась или превышала 2 (два) процента, приобретается Агентством до 15 мая текущего года. Участникам рынка до 1 июня каждого года Агентство направляет письменное уведомление о том, по какому стратегически важному товару они являются участниками рынка, и о минимальном объеме, который оно должно предоставить по этому товару.

Минимальный объем, предоставляемый участником рынка по каждому стратегически важному товару, рассчитывается следующим образом:

- определяются общие доли рынка юридических и физических лиц, а также государственных учреждений, определяемых как участники рынка, по соответствующему стратегически важному товару;

- сумма долей рынка участников рынка по соответствующему стратегически важному товару, умноженная на общий объем рынка по данному товару, определяет общий объем стратегически важного товара, представленного участниками рынка;

- доля участника рынка в общем объеме стратегически важного товара, представленного участниками рынка, определяется по формуле:

BİP - доля участника рынка в общем объеме стратегически важного товара, представленного участниками рынка;

ÜH - общий объем рынка по соответствующему стратегически важному товару;

bp - доля участника рынка на общем рынке по соответствующему стратегически важному товару;

ÜHbi - общий объем товара, представленного участниками рынка по соответствующему стратегически важному товару.