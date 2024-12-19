На Солнце произошла мощная вспышка

- как это повлияет на Землю?

На Солнце произошла вспышка предпоследнего уровня мощности в четверг.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом предоставили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"19 декабря в 13:38 по московскому времени (14:38 по Баку) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3924 (S19W74) была зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 36 минут", - говорится в сообщении.

После вспышки, согласно мониторингу, уровень воздействия солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли поднялся до R1 (слабое) по шкале из пяти уровней, где наивысший - R5 (экстремально).

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызвать магнитные бури.