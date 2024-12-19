https://news.day.az/sport/1716659.html Бывший азербайджанский атлет возглавил сборную Турции Бывший азербайджанский атлет Рамиль Гулиев назначен главным тренером юношеской сборной Турции по легкой атлетике. Как сообщает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил сам 34-летний спортсмен. Гулиев рассказал, что Федерация легкой атлетики Турции доверила ему эту должность. В то же время, детали контракта пока не раскрыты.
Бывший азербайджанский атлет возглавил сборную Турции
Бывший азербайджанский атлет Рамиль Гулиев назначен главным тренером юношеской сборной Турции по легкой атлетике.
Как сообщает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил сам 34-летний спортсмен.
Гулиев рассказал, что Федерация легкой атлетики Турции доверила ему эту должность. В то же время, детали контракта пока не раскрыты.
Напоминаем, что титулованный спортсмен завершил свою профессиональную карьеру в прошлом месяце.
Стоит отметить, что Рамиль Гулиев стал чемпионом мира и Европы в составе сборной Турции.
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