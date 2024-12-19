Бывший азербайджанский атлет возглавил сборную Турции

Бывший азербайджанский атлет Рамиль Гулиев назначен главным тренером юношеской сборной Турции по легкой атлетике.

Как сообщает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил сам 34-летний спортсмен.

Гулиев рассказал, что Федерация легкой атлетики Турции доверила ему эту должность. В то же время, детали контракта пока не раскрыты.

Напоминаем, что титулованный спортсмен завершил свою профессиональную карьеру в прошлом месяце.

Стоит отметить, что Рамиль Гулиев стал чемпионом мира и Европы в составе сборной Турции.