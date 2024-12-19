ЦБ Азербайджана утвердил новый документ

В целях совершенствования структуры макропруденциальной политики Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с учетом международного опыта подготовил документ "Рамки макропруденциальной политики в банковском секторе".

Как сообщили Day.Az в регулирующем органе, ЦБА осуществляет регулирование и контроль банковского сектора, в том числе макропруденциальную политику, для обеспечения стабильности и устойчивости функционирования финансовых рынков.

"Согласно информации, в документе отражены конечные и промежуточные цели макропруденциальной политики, направления и процессы ее реализации, институциональный дизайн, коммуникация. Основная цель макропруденциальной политики заключается в защите финансовой стабильности и укреплении её устойчивости путем устранения накопления системных рисков. Устойчивость и стабильность финансового сектора считаются основными условиями для долгосрочного стабильного экономического роста. Для достижения указанной основной цели в рамках документа были определены пять промежуточных целей.

В международной практике процесс совершенствования макропруденциальной политики на фоне новых вызовов и рисков продолжается. По этой причине в рамках документа, помимо инструментов, которые в настоящее время используются Центральным банком, также представлена информация о макропруденциальных инструментах, которые могут быть применены в будущем.

Документ Центрального банка "Рамки макропруденциальной политики в банковском секторе" был обсужден в Комитете по денежной политике и финансовой стабильности в декабре 2024 года и утвержден протокольным решением №12 для информирования широкой общественности", - говорится в сообщении.