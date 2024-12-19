https://news.day.az/politics/1716680.html Азербайджан не пожалеет усилий для поддержки в решении гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ - Али Асадов Азербайджан не пожалеет усилий для поддержки в решении гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ. Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на 11-м саммите D-8 в Каире. Новость обновляется
Азербайджан не пожалеет усилий для поддержки в решении гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ - Али Асадов
Азербайджан не пожалеет усилий для поддержки в решении гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на 11-м саммите D-8 в Каире.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре