Азербайджан не пожалеет усилий для поддержки в решении гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ

Азербайджан не пожалеет усилий для поддержки в решении гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на 11-м саммите D-8 в Каире.

Новость обновляется