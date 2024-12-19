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Азербайджан не пожалеет усилий для поддержки в решении гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ - Али Асадов

Азербайджан не пожалеет усилий для поддержки в решении гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ. Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на 11-м саммите D-8 в Каире. Новость обновляется