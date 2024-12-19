Почему в Азербайджане происходит замена смарт-счетчиков на механические?

В Азербайджане продолжаются споры вокруг замены "умных" газовых счетчиков на механические. Этот процесс стартовал еще в 2020 году и затронул все частные дома, за исключением новых построек.

Что же стоит за необходимостью замены смарт-счетчиков на механические? И правильно ли производить такие замены без согласия и подписи потребителя?

Как передает Day.Az, представитель ПО "Азеригаз" Эльданиз Велиев пояснил Bizim.Media, что замена счетчиков проводится в связи с истечением срока их госповерки.

"В этом процессе обязательно участвуют сами абоненты, хотя иногда сотрудники компании не могут застать их дома и вынуждены проводить замену без их подписей. Цель замены - это установка новых, более современных счетчиков", - добавил он.

Что касается вопроса о замене "умных" счетчиков на механические, то Велиев отметил, что смарт-счетчики отправляются в Департамент метрологии для проверки, который теперь не подчиняется "Азеригаз".

Он подчеркнул, что ранее этот департамент был частью ПО, но теперь он передан Институту метрологии.

Велиев также добавил, что установка механических счетчиков поможет улучшить точность учета.

"Эти счетчики будут оснащены дополнительными устройствами, что обеспечит удобные онлайн-платежи, дистанционное считывание данных, а также автоматическое отключение газа при задолженности и восстановление подачи после ее погашения. Кроме того, с механическими счетчиками нет проблем с оплатой. Абонентам регулярно приходят уведомления, и в течение 30 дней они должны погасить задолженность", - отметил он.

Что касается жалоб на замену счетчиков без участия потребителей, Велиев напомнил, что госповерка должна проводиться каждые пять лет, согласно требованиям Государственной службы по антимонопольному и потребительскому рынку.