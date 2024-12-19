Географическое расположение стран-членов группы D8, может способствовать развитию транзита и грузоперевозок по всему миру.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на XI саммите глав государств-членов группы D8 в Египте.

По его словам, помимо этого важного вопроса, страны-члены могут предотвратить возможные в будущем экономические потрясения, способствуя коллективному устойчивому развитию и интересам организации.

По словам Пезешкиана, в этом направлении страны-члены могут использовать такие технологии, как искусственный интеллект, чтобы устранить пробелы в деятельности организации.

Президент Ирана отметил, что за время председательства Египта в группе будет зафиксирован значительный рост торгового оборота между странами-членами. Определяющую роль в этом направлении может сыграть использование странами-членами бартера.

Отметим, что фундамент Организации экономического сотрудничества D-8 был заложен по инициативе Турции 22 октября 1996 года в Стамбуле на Конференции "Сотрудничество в развитии", организованной при сотрудничестве Бангладеш, Индонезии, Ирана, Малайзии, Египта, Нигерии и Пакистана. Организация была официально провозглашена 15 июня 1997 года на саммите глав государств и правительств 8 стран в Стамбуле. Секретариат организации находится в Стамбуле. 19 декабря 2024 года Азербайджан стал членом Организации экономического сотрудничества D-8.