https://news.day.az/politics/1716738.html Турция поздравила Азербайджан с избранием в состав D-8 Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом в рамках XI Саммита D-8 в Каире. Как сообщает министерство иностранных дел, в ходе встречи Хакан Фидан передал поздравления по случаю избрания Азербайджана членом организации D-8, передает Day.Az.
Турция поздравила Азербайджан с избранием в состав D-8
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом в рамках XI Саммита D-8 в Каире.
Как сообщает министерство иностранных дел, в ходе встречи Хакан Фидан передал поздравления по случаю избрания Азербайджана членом организации D-8, передает Day.Az.
Стороны обсудили вопросы, вытекающие из отношений братства и стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией, текущую ситуацию в Сирии, а также возможные направления сотрудничества между двумя странами. Также был затронут вопрос планов по оказанию гуманитарной помощи Сирии.
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