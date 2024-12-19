Турция поздравила Азербайджан с избранием в состав D-8

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом в рамках XI Саммита D-8 в Каире.

Как сообщает министерство иностранных дел, в ходе встречи Хакан Фидан передал поздравления по случаю избрания Азербайджана членом организации D-8, передает Day.Az.

Стороны обсудили вопросы, вытекающие из отношений братства и стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией, текущую ситуацию в Сирии, а также возможные направления сотрудничества между двумя странами. Также был затронут вопрос планов по оказанию гуманитарной помощи Сирии.

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