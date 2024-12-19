В бакинском метро завершена модернизация еще одной станции

На станции "Ичеришехер" бакинского метро вместо старых деревянных шпал установили железобетонные блоки, причем работы выполнялись без остановки движения поездов.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Бакинский метрополитен", замена шпал началась 27 мая 2022 года. На начальном этапе специалисты изучили фундаментный слой станционного пути, чтобы определить объем необходимых работ для создания обновленной инфраструктуры. На основе проведенного анализа была разработана технология укладки железобетонных блоков.

Процесс замены включал демонтаж деревянных шпал, выравнивание фундаментного слоя и соединение дорожного бетона с основным слоем. После этого железобетонные блоки укладывались в соответствии с нормативными стандартами. Все работы проводились с учетом влияния движения поездов на затвердевание бетона. В результате было заменено 324 деревянные шпалы, срок службы которых истек.

Проект на станции "Ичеришехер" стал важным шагом в расширении использования железобетонных блоков, производимых ЗАО "Бакинский метрополитен". Эти блоки, изготавливаемые с 2017 года на базе оборудования немецкой компании Vollert, соответствуют мировым стандартам качества и отличаются высокой прочностью. Их срок службы составляет не менее 50 лет, что в несколько раз превышает срок эксплуатации деревянных шпал. Кроме того, железобетонные блоки требуют минимального ухода и обслуживания.

Особое значение применение таких блоков имеет для районов с историческими зданиями, таких как "Ичеришехер". Использование железобетонных конструкций снижает вибрации, шум и механические воздействия на поездные колеса, что способствует сохранению архитектурных памятников, включая крепостные стены.

При замене шпал были внедрены современные технологии, включая элементы верхнего строения пути системы Vollert Rheda и рельсовые скрепления Vossloh UTS-300.

Ранее железобетонные блоки использовались на испытательном пути в депо "Нариман Нариманов", на станциях "Хатаи", "Джафар Джаббарлы" и "Эльмляр Академиясы". Также их укладывали в тоннелях, включая участок между станциями "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи". На новых участках "фиолетовой линии" железобетонные блоки применяются с 2017 года, включая станции "8 Ноября" и строящуюся "B-04".

В дальнейшем планируется поэтапная замена шпал на железобетонные блоки на других станциях метро.