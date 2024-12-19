Отношение Гурбана Гурбанова к трансферу Жуниньо

Стала известна причина, по которой игрок "Карабаха" Олавио Жуниньо не вышел на поле в матче против "Шамахы" (1:0), перенесенном с третьего тура Премьер-лиги Мисли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на пресс-конференции после матча главный тренер агдамской команды Гурбан Гурбанов сообщил, что бразильский нападающий не принял участия в игре из-за волнений вокруг его возможного трансфера в испанскую "Севилью", о чем активно пишут СМИ.

"Олавио рассказал, что из-за слухов о трансфере он несколько дней почти не спал и не был готов к матчу. Я поблагодарил его за искренность. Каждый игрок, покидающий нашу команду, создает для меня проблему. Новичкам нужно время, чтобы приспособиться, это мешает моей работе", - отметил Гурбанов.

Кроме того, тренер поделился мнением о возможном переходе Жуниньо в "Севилью":

"Получить официальное предложение от такого клуба, как "Севилья", приятно. Сейчас ведутся переговоры, и клуб тоже должен быть заинтересован в этом вопросе. Мы уже вышли на европейский рынок, и предложение от клуба из "Большой пятерки" - это шаг вперед. Жуниньо сам хочет уйти. Когда поступали предложения из других лиг, он не был особо заинтересован. Но теперь, когда пришло предложение от "Севильи", он не может спать от радости".

Напоминаем, что Жуниньо выступает за "Карабах" с лета 2023 года и за это время забил 23 гола в 47 матчах чемпионата.