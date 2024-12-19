Гурбан Гурбанов прокомментировал победу «Карабаха» над «Шамахой»

"Поздравляю своих игроков. Это была напряженная игра, мы забили победный гол на последних секундах".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после перенесенного с третьего тура Премьер-лиги Мисли выездного матча против "Шамахы".

52-летний специалист прокомментировал ход встречи:

"Соперник очень грамотно оборонялся и проводил опасные контратаки. Сегодня мы могли и проиграть. "Шамахы" даже забил гол, который не засчитали. Мы одержали очень важную победу. Играть против команды, тренируемой Айханом Аббасовым, никогда не было легко. Каждая игра была напряженной. Я всегда опасался, что игроки получат травмы ближе к концу года. К сожалению, несколько наших игроков получили травмы. Несмотря на это, нам удалось сохранить лидерство. Это зимнее чемпионство было сложным по сравнению с предыдущими сезонами".

Гурбанов также высказался о футболисте "Шамахы" Лерое Микельсе:

"Микельс - очень хороший футболист. У него есть качества, которых нет у некоторых. Микельс - один из игроков, к которым мы относимся с наибольшим опасением".

Отметим, что в матче "Карабах" одержал победу в Шамахы с минимальным счетом 1:0.