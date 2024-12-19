Утвержден "Грантовый договор между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Всемирной таможенной организацией о Фонде таможенного сотрудничества" - Указ

Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Грантового договора между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Всемирной таможенной организацией о Фонде таможенного сотрудничества".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после вступления в силу подписанного 29 июня 2024 года в Брюсселе Грантового договора, упомянутого в настоящем указе, Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики должен обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить во Всемирную таможенную организацию уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Грантового договора.