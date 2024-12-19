Трагическое ДТП в Геранбое

В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел на участке дороги, проходящем через село Борсунлу.

По предварительной информации, автомобиль марки KIА, за рулем которого находился Зафар Джафаров, перевернулся.

В результате аварии погибли водитель и его друг - майор полиции Джейхун Ахундов.