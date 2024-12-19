https://news.day.az/society/1716753.html Пожар в магазине музыкальных инструментов в Баку - ВИДЕО На улице Алиашрафа Ализаде в Наримановском районе Баку произошел пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, инцидент произошел в магазине музыкальных инструментов Promusic. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Все сотрудники магазина были оперативно эвакуированы.
Пожар в магазине музыкальных инструментов в Баку - ВИДЕО
На улице Алиашрафа Ализаде в Наримановском районе Баку произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, инцидент произошел в магазине музыкальных инструментов Promusic.
По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Все сотрудники магазина были оперативно эвакуированы.
Представляем кадры с места происшествия:
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