Пожар в магазине музыкальных инструментов в Баку

На улице Алиашрафа Ализаде в Наримановском районе Баку произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, инцидент произошел в магазине музыкальных инструментов Promusic.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Все сотрудники магазина были оперативно эвакуированы.

Представляем кадры с места происшествия: