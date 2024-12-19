Военнослужащий Азербайджанской армии награжден в Великобритании

Военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Санан Асадов успешно завершил "Курс повышения лидерских и управленческих навыков младших офицеров" в Королевской Военной академии Сандхерста в Англии.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, за высокие достижения в учебе старший лейтенант Асадов был награжден соответствующей наградой, передает Day.Az.