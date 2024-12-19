https://news.day.az/economy/1716699.html ЦБА дал обязательные к исполнению указания шести страховым компаниям Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал обязательные к исполнению указания шести страховым компаниям. Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА. Согласно информации, этими страховыми компаниями являются ОАО - AzSığorta, Atəşgah Həyat, İpək Yolu Sığorta, Xalq Həyat Sığorta, Aqrar Sığorta и AzRe Təkrarsığorta.
ЦБА дал обязательные к исполнению указания шести страховым компаниям
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал обязательные к исполнению указания шести страховым компаниям.
Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, этими страховыми компаниями являются ОАО - AzSığorta, Atəşgah Həyat, İpək Yolu Sığorta, Xalq Həyat Sığorta, Aqrar Sığorta и AzRe Təkrarsığorta.
В ходе проведенных ЦБА исследований и общего мониторинга страхового рынка в целях удовлетворения требований страховщиков в отношении корпоративного управления, определенных законом "О страховой деятельности", в соответствии со статьей 102.2.8-1 закона страховщикам были даны обязательные к исполнению указания.
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