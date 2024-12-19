Страны-члены единогласно приняли историческое решение об избрании Азербайджана членом D-8

Сегодня государства-члены, проявив дружественное отношение и доверие к Азербайджану, единогласно приняли историческое решение об избрании Азербайджана членом D-8.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на 11-м саммите D-8 в Каире.

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