https://news.day.az/politics/1716672.html Страны-члены единогласно приняли историческое решение об избрании Азербайджана членом D-8 - Али Асадов Сегодня государства-члены, проявив дружественное отношение и доверие к Азербайджану, единогласно приняли историческое решение об избрании Азербайджана членом D-8. Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на 11-м саммите D-8 в Каире. Новость обновляется
Страны-члены единогласно приняли историческое решение об избрании Азербайджана членом D-8 - Али Асадов
Сегодня государства-члены, проявив дружественное отношение и доверие к Азербайджану, единогласно приняли историческое решение об избрании Азербайджана членом D-8.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на 11-м саммите D-8 в Каире.
Новость обновляется
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