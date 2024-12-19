В Музейном центре состоится концерт-портрет, посвящённый творчеству композитора Джаваншира Гулиева

В Музейном центре 24 декабря в 19.00 в рамках проекта "Музыкальные вечера в музее" состоится очередной концерт-портрет, посвящённый творчеству композитора, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Джаваншира Гулиева, подготовленный Бакинским обществом современной музыки совместно с Музейным центром.

Как передает Day.Az, в программе концерта-портрета следующие произведения композитора: Соната для саза и скрипки, Второй струнный квартет и "Семь пьес" для фортепиано. Солисты: Хумай Гасымзаде (фортепиано), Самир Асадов (скрипка), Аслан Мурадоглу (саз) и Квартет "Əkinçi".

Модератор вечера - композитор Фирудин Аллахверди.

Джаваншир Гулиев родился 22 ноября 1950 года в Шеки. В 1968 году, окончив Шекинское музыкальное училище, поступил на факультет народных инструментов Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Через два года становится студентом композиторского факультета консерватории. В 1975 году окончил класс композитора, профессора Джовдета Гаджиева.

Ещё в студенческие годы Джаваншира Гулиева заинтересовал экспериментальный подход в создании музыкальных композиций, который он стал применять в своих произведениях. Написанный на втором курсе "Первый квартет" стал ярким образцом нового подхода молодого композитора, в котором ему удалось создать новый музыкальный стиль, синтезируя национальную музыку с современными композиционными приемами. И хотя эта экспериментальная работа была встречена с большим интересом, ещё долгое время она была причиной творческих споров на тему "Национальность и современность" на ряде конференций в Союзе композиторов СССР.

В студенческую пору, а именно с 1973 года, композитор начал работать звукорежиссёром на АзТВ, где проработал семнадцать лет. В 1990-1993 годах был художественным руководителем "Азгосконцерта". В 2003 году стал доцентом Национальной консерватории, в 2005-м году - профессором. Именно с этого года композитор также являлся профессором факультета "Сценическое искусство" Ближневосточного университета на Северном Кипре.

Песни, написанные Джаванширом Гулиевым, исполняли Бриллиант Дадашева, Зульфия Ханбабаева, Айгюн Кязимова. Многие из них стали шлягерами: "Hər şey gözəldir həyatda", "Hicran", "İtkin gəlin", "Qızım", "Sevəcəyəm", "Tənha qadın", "Məni daha gözləmə"... Он также написал музыку к таким фильмам и спектаклям, как "Fəryad", "Любовь Ширбалы" (Şirbalanın məhəbbəti), "İtkin gəlin", "Боль молочного зуба" (Süd dişinin ağrısı), "Ашиг Гариб" и многим другим постановкам, фильмам и телесериалам.

Джаваншир Гулиев - первый композитор, начавший использовать звучание саза вместе со скрипкой, виолончелью и флейтой. В 1980 году он написал "Увертюру для зурны и симфонического оркестра", в которой отразил свой особый взгляд на азербайджанскую музыку. В общей сложности в "копилке" композитора почти тысяча песен, из которых 300 вошли в четырехтомник "MAHNILAR".

Джаваншир Гулиев известен не только эстрадными композициями, но и сочинениями серьезного жанра, с которыми он долгие годы представлял СССР, а затем и Азербайджан на различных международных музыкальных симпозиумах и фестивалях от Польши до США. Это и Соната для саза и скрипки, семь пьес в мугамных ладах для рояля, Второй квартет, Первая сюита из балета "Огузнаме", которые исполнялись в разных странах - США, Финляндии, Югославии, Германии, Голландии, Турции.

До сих пор огромной популярностью пользуется написанное в 1992 году произведение "Əsgər marşı", которое сегодня исполняется во время торжественных шествий военнослужащих национальной армии.

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