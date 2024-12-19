Милли Меджлис отклонил предвзятую резолюцию Европарламента

Милли Меджлис выразил отношение к резолюции Европейского парламента от 19 декабря 2024 года.

Как сообщили Day.Az в парламенте, пленарное заседание Европейского парламента 19 декабря 2024 года запомнилось принятием очередной антиазербайджанской резолюции.

"В резолюции по обыкновению приводятся ложные сведения и цифры, искажены реалии, предпринята попытка придать политический окрас расследованию преступлений. В Азербайджане в полной мере обеспечены все основные права и свободы, и документ Европейского парламента, являющийся вмешательством во внутренние дела нашей страны, выдвигает на передний план совершенно иные цели.

Не вызывает сомнений, что эта резолюция является составной частью кампании клеветы и наветов против Азербайджана. В частности, на фоне достижений нашей страны, сумевшей преодолеть все искусственно созданные препятствия и объединить усилия мирового сообщества в борьбе с изменением климата, ожидалось, что подобная кампания будет наводнена разного рода "элементами". В этом смысле Европарламент, где сосредоточены азербайджанофобские, тюркофобские и исламофобские силы, непременно должен был внести свой "вклад" в эту кампанию. Чтобы понять, насколько предвзята резолюция, следует отметить лишь тот факт, что представители бывшего сепаратистского режима и террористы, обвиняемые в совершении преступлений против человечности на территории нашей страны, представлены в этом документе как "армянские военнопленные".

Наблюдения показывают, что немедленное исполнение заказов Франции, Армении и армянского лобби сегодня является характерной чертой политического лица Европейского парламента. Подобные резолюции в полной мере раскрывают истинную природу повесток, выдвинутых в отношении нашей страны, и политических интересов. Обсуждения в Европейском парламенте и принятые документы стали инструментом грубого вмешательства во внутренние дела других стран. Однако это учреждение должно понимать, что его необъективная позиция и резолюции, основанные на лживой информации, больше не представляют интереса.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики категорически отвергает необъективную и предвзятую резолюцию Европейского парламента. Мы считаем, что европейский континент, столкнувшийся с серьезными проблемами, сегодня больше нуждается в том, чтобы его законодатели сосредоточились на их решении", - отмечается в заявлении.