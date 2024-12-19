https://news.day.az/politics/1716750.html Али Асадов провел важные встречи на 11-м саммите D-8 в Каире - ФОТО 19 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов, принимавший участие в 11-м саммите Организации экономического сотрудничества D-8 в Каире, провел ряд встреч в рамках мероприятия. Как сообщает Day.Az, эту информацию распространил Кабинет министров Азербайджана.
Али Асадов провел важные встречи на 11-м саммите D-8 в Каире - ФОТО
19 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов, принимавший участие в 11-м саммите Организации экономического сотрудничества D-8 в Каире, провел ряд встреч в рамках мероприятия.
Как сообщает Day.Az, эту информацию распространил Кабинет министров Азербайджана.
Премьер-министр Али Асадов встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, Президентом Арабской Республики Египет Абдул Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Федеративной Республики Нигерия Юсуфом Туггаром.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре