Послы культуры Азербайджана встретились в Риме

В Центре культуры Азербайджана в Риме состоялась встреча послов культуры Азербайджана, организованное министерством культуры Азербайджана при поддержке посольства Азербайджана в Италии и Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана в исполнении заслуженного артиста Абузара Манафзаде.

Посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов выразил радость от встречи с представителями национального искусства и культуры в Риме, рассказав о деятельности Центра культуры Азербайджана при посольстве страны в Италии.

Министр культуры Адиль Керимли подчеркнул, что все участники мероприятия достигли больших успехов в различных областях культуры, постоянно вносят вклад в популяризацию Азербайджана и его богатой культуры, и, независимо от страны проживания, остаются носителями азербайджанской национальной идентичности, а их преданность Родине заслуживает высокой оценки. Особое значение проведения этой встречи приобретает накануне Дня солидарности азербайджанцев мира, укрепляя национальное единство, способствуя продвижению культуры на глобальном уровне и представлении национальных ценностей международной общественности. На протяжении истории культурное наследие Азербайджана находилось под особым вниманием и заботой государства, сохранялось, обогащалось и передавалось будущим поколениям.

Министр подчеркнул, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев проявлял особую заботу о развитии нашей культуры, всегда придавал большое значение раскрытию потенциала деятелей искусства, поддержке молодых талантов и их обучению за рубежом для повышения профессионального мастерства. Было отмечено, что развитие культуры стало одним из приоритетных направлений государственной политики Президента Ильхама Алиева. В стране предпринимаются последовательные и эффективные шаги для сохранения, продвижения и популяризации культурного наследия. Внимание, которое уделяет Первый Вице-президент, Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева творческим личностям и деятелям искусства, а также её ценный вклад в продвижение наших национальных культурных ценностей на международной арене, имеет важное значение для дальнейшего обогащения нашей культурной сокровищницы. Благодаря этой активной поддержке азербайджанская культура находит признание по всему миру, а представители искусства достойно представляют страну на престижных международных сценах.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов рассказал о деятельности азербайджанской диаспоры, отметив, что соотечественники, проживающие за рубежом, играют важную роль в продвижении азербайджанской культуры на международной арене.

Заместитель председателя комитета по культуре Милли Меджлиса Гюнай Эфендиева отметила исключительный вклад послов культуры в продвижение богатого национального наследия Азербайджана.

Затем был показан видеоролик, посвященный азербайджанской культуре и искусству.

На мероприятии выступили известные деятели искусства и культуры - профессор Университета Чукурова, народный артист Джахангир Новрузов, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, руководитель Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова во Франции, заслуженный художник Асмер Нариманбекова, руководитель Азербайджано-Американского музыкального фонда Джамиля Джавадова-Спитцберг, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Ялчин Адигезалов, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев и народный артист Фахреддин Манафов, отметив значимость встречи и постоянную поддержку государства деятелям культуры и искусства.