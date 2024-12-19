Какой будет рабочая неделя перед Новым годом?

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в связи с Новым годом был изменен порядок рабочих и выходных дней.

Как сообщает Day.Az, для обеспечения последовательности рабочих и выходных дней 28 и 29 декабря стали рабочими днями вместо 30 декабря 2024 года и 3 января 2025 года.

Таким образом, следующая суббота и воскресенье будут полноценными рабочими днями, несмотря на их изначальный статус выходных. Таким образом, в новогодние праздники 7 дней подряд - с 30 декабря по 5 января - будут нерабочими.

Первый рабочий день в новом году попадает на 6 января.