Трюдо проведет перестановки в правительстве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, как ожидается, в пятницу проведет перестановки в своем кабинете министров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBC.

По данным его источников, это связно с неожиданной отставкой вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд и заявлением министра жилищного строительства, инфраструктуры и общин Шона Фрейзера, что он также намерен покинуть правительство по личным причинам.

16 декабря Фриланд объявила, что уходит в отставку, так как Трюдо решил лишить ее портфеля министра финансов и перевести на другую работу. В тот же день об уходе из правительства объявил и Фрейзер. Это спровоцировало критику в адрес премьер-министра со стороны оппозиции и ряда общественных деятелей, которые потребовали его немедленной отставки, так как он не может контролировать свой кабмин. Более того, ряд депутатов-либералов высказались за то, чтобы Трюдо покинул пост главы Либеральной партии Канады. Вечером того же дня премьер-министр заявил, что не собирается покидать свой пост.