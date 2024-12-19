В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередном интервью Пашиняна армянским СМИ.

Day.Az представляет публикацию:

Никол Пашинян, наверное, был одним из самых внимательных зрителей недавнего интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву.

Вслушивался, наверно, в каждое слово - и сразу бросился готовить свое. Ну а что? Повторять за лучшими - так повторять во всем, подумал Воваевич.

Правда, лажа началась уже на этапе подготовки: иностранных СМИ найти не удалось, пришлось довольствоваться Арменпрессом. Тем более что это государственное СМИ, а значит о̶т̶м̶а̶з̶а̶т̶ь̶с̶я̶ ̶о̶т̶ ̶т̶а̶к̶о̶г̶о̶ ̶п̶р̶е̶д̶л̶о̶ж̶е̶н̶и̶я̶ ̶о̶н̶и̶ ̶н̶е̶ ̶с̶м̶о̶г̶у̶т̶ будет звучать хоть как-то серьезно.

Само интервью Пашиняна - курам на смех. Воваевич опять включил дурочку и проблеял что-то невнятное про то, что Армения не хочет менять конституцию, потому что их самый многострадальный в мире суд вынес какое-то там решение.

Один только раз у Пашиняна в интервью прозвучало хоть что-нибудь новое. Он согласился со словами Президента Ильхама Алиева о неактуальности Минской группы ОБСЕ, буквально повторив слова главы нашего государства о том, что нет никакого смысла в группе, которая должна заниматься решением конфликта, которого больше нет.

Хоть бы слова местами поменял...