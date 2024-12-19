Европейский парламент в очередной раз продемонстрировал свою ненависть к Азербайджану

Принятой сегодня резолюцией Европейский парламент еще раз продемонстрировал свою неиссякаемую ненависть к Азербайджану.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении также говорится: "Это тот самый Европарламент, который в 1988 году, когда мы, западные азербайджанцы, были депортированы Арменией с земель наших предков, не только не осудил это, но призвал к присоединению бывшей "Нагорно-Карабахской автономной области" к Армении.

Выражая в сегодняшней резолюции симпатию военным преступникам, убийцам Ходжалы, Гарадаглы, Агдабана, Европарламент показал, что его сущность не изменилась, хоть и изменились времена".