https://news.day.az/politics/1716765.html Европейский парламент в очередной раз продемонстрировал свою ненависть к Азербайджану Принятой сегодня резолюцией Европейский парламент еще раз продемонстрировал свою неиссякаемую ненависть к Азербайджану. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.
Европейский парламент в очередной раз продемонстрировал свою ненависть к Азербайджану
Принятой сегодня резолюцией Европейский парламент еще раз продемонстрировал свою неиссякаемую ненависть к Азербайджану.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.
В заявлении также говорится: "Это тот самый Европарламент, который в 1988 году, когда мы, западные азербайджанцы, были депортированы Арменией с земель наших предков, не только не осудил это, но призвал к присоединению бывшей "Нагорно-Карабахской автономной области" к Армении.
Выражая в сегодняшней резолюции симпатию военным преступникам, убийцам Ходжалы, Гарадаглы, Агдабана, Европарламент показал, что его сущность не изменилась, хоть и изменились времена".
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