Зрелищная борьба между тремя змеями в Индии

Схватка между тремя змеями в Индии завирусилась в мировых соцсетях.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

То, что выглядит как схватка, на самом деле является борьбой за право спариваться. На видео змеи пытаются столкнуть друг друга, демонстрируя тем самым доминирование. Победитель получает право спариться с самкой.