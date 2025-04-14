https://news.day.az/unusual/1744647.html

Зрелищная борьба между тремя змеями в Индии - ВИДЕО

Схватка между тремя змеями в Индии завирусилась в мировых соцсетях. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. То, что выглядит как схватка, на самом деле является борьбой за право спариваться. На видео змеи пытаются столкнуть друг друга, демонстрируя тем самым доминирование. Победитель получает право спариться с самкой.