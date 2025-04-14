В Азербайджане установлены новые льготы для лиц с инвалидностью.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе "О применении закона "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" и Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" и внесении в связи с этим изменений в некоторые указы Президента Азербайджанской Республики.

Согласно документу, в целях упрощения налогового администрирования для лиц с инвалидностью и поддержки их инициатив по самозанятости, будет обеспечено удержание налога в размере 2 процентов у источника выплаты с дохода, полученного от продажи изделий ручной работы;

- будет создан специальный электронный портал для осуществления продаж;

- лица с инвалидностью, осуществляющие продажу изделий ручной работы, пройдут регистрацию на портале;

- доход, полученный от продажи изделий ручной работы, за вычетом налогов, будет перечислен на банковский счёт, открытый на имя лица с инвалидностью;

- лица с инвалидностью, зарегистрированные на портале, будут освобождены от такой работы, как постановка на учет в налоговых органах, расчет налогов, составление налоговой отчетности и представление ее в налоговый орган, эта работа будет осуществляться вместо них в электронном виде через портал;

- также доходы, полученные от продажи изделий ручной работы, будут относиться к видам доходов, с которых не рассчитываются взносы на обязательное государственное социальное страхование.