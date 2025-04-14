Делегация парламента Румынии почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с временно исполняющим обязанности председателя Сената парламента Румынии Мирчей Абрудей 14 апреля посетила в Аллее почетного захоронения могилу великого лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, гости почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.