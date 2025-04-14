https://news.day.az/politics/1744660.html Делегация парламента Румынии почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с временно исполняющим обязанности председателя Сената парламента Румынии Мирчей Абрудей 14 апреля посетила в Аллее почетного захоронения могилу великого лидера Гейдара Алиева.
Делегация парламента Румынии почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева
Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с временно исполняющим обязанности председателя Сената парламента Румынии Мирчей Абрудей 14 апреля посетила в Аллее почетного захоронения могилу великого лидера Гейдара Алиева.
Как передает Day.Az, гости почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.
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