Место переговоров Иран-США по ядерной программе будет выбрано в ближайшее время

В ближайшее время будет принято решение о том, в какой стране состоится следующий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе.

Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По словам Бегаи, посредник - Оман - предпримет необходимые шаги для выбора места проведения переговоров. После официального заявления оманской стороны будет принято окончательное решение о месте проведения. Переговоры между Ираном и США продолжатся при посредничестве Омана.

Бегаи также отметил, что переговоры между Ираном и США не ведутся напрямую, поскольку такой формат не является эффективным и результативным. В следующем раунде будет принято решение о формате дальнейших переговоров.

Отметим, что 12 апреля - в столице Омана Маскате состоялись косвенные переговоры между Ираном и США по ядерной программе Ирана под руководством министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Аракчи и специального представителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткофа. Отмечается, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере и на основе взаимного уважения. Следующий раунд переговоров назначен на 19 апреля.

Добавим, что в ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана в связи с иранской ядерной программой. За прошедший период санкции коснулись экспорта иранской нефти, более 700 банков, компаний и физических лиц.

Напомним, что в конце 2020 года иранский парламент, ссылаясь на введение санкций против Ирана, принял решение о реализации стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. Согласно решению иранского парламента, Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением, с 23 февраля. При этом механизм контроля МАГАТЭ снизился на 20-30%.