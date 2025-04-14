ЕС ввел санкции против Ирана

Европейский союз расширил санкции против Ирана в ответ на незаконные задержания граждан ЕС на территории Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Министры иностранных дел ЕС приняли решение ввести санкции против семи иранских физических лиц и двух организаций.

В обновленный санкционный список включены начальник тюрьмы Эвин в Тегеране, несколько судей и другие сотрудники судебных органов. Также санкции были наложены на руководство главной тюрьмы города Шираз.