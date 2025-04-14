Обнародованы детали краж с банковских карт за выходные

В минувшие выходные киберпреступники похитили с банковских карт граждан более 41 000 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, в период с 12 по 13 апреля различными киберспособами с карт были украдены суммы в 11 100, 10 283, 4 900, 2 537, 2 520, 2 183, 1 500, 900, 711, 530, 500, 480, 425, 393, 387, 381, 330, 142, 120, 100, 100, 96, 95, 68, 50, 50, 50, 50, 20, 19, 15, 13 манатов.

МВД снова напоминает гражданам о важности бдительности и осторожности. Ведомство рекомендует настороженно относиться к подозрительным звонкам с предложениями о прибыли, страховке, укреплении банковских счетов или выплатах. Важно не раскрывать личные банковские данные, чтобы избежать серьезных рисков.