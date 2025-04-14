Евросоюзу предложили ослабить эконормы ради обороны

Глава компании Eurenco - французского производителя взрывчатых веществ - Тьерри Франку заявил о необходимости смягчения в Евросоюзе экологического законодательства для наращивания обороноспособности сообщества.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом глава оборонного гиганта, имеющего дочерние компании в Бельгии, Швеции и США, заявил в интервью порталу Euractiv.

ЕС должен отказаться "от экологической волокиты", чтобы позволить оборонным компаниям быстро наращивать производство по всей Европе, сказал собеседник портала. "Мы работаем с нормативной базой мирного времени", - подчеркнул Франку, отметив, что нынешние правила планирования в сообществе не подходят для нужд общеевропейского наращивания оборонной промышленности.

"Если бы мы были в состоянии войны, этих тем больше не было", но в настоящее время не существует исключений для ускорения расширения производственных линий в оборонной промышленности, продолжил он. Из-за жестких экологических ограничений строительство в Европе оборонных предприятий с нуля "практически невозможно", констатировал Франку. Лучшим решением, по его словам, является наращивание мощностей на заводах, отвечающих всем экологическим нормам, хотя и это "остается сложным".

Eurenco в ближайшие два года инвестирует, как сообщалось ранее, €500 млн в возобновление производства пороха на заводе в Бержераке (запад Франции). В феврале французское оборонное ведомство проинформировало, что новое предприятие, строительство которого планируется завершить в 2025 году, станет выпускать ежегодно такое количество пороха, которое необходимо для производства 500 тыс. модульных пороховых зарядов для артиллерийских боеприпасов.