Армянская провокация на Чемпионате Европы по борьбе

В Братиславе завершился чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Сборная Азербайджана, как уже известно, завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, набрав в общей сложности 151 очко и заняв первое место в общекомандном зачете. То есть наша сборная стала сильнейшей в Европе.

Тем временем наши соседи не сумели показать высоких спортивных результатов, но зато, как всегда, преуспели в делах темных.

Азербайджанские блогеры поделились фотографией, на которой видна поднятая на трибунах тряпка, использовавшийся канувшим в лету сепаратистским режимом в Карабахе.

Причем, что характерно для армян, выполнять провокационное задание было по традиции поручено детям. Дети держат в руках погрызенную тряпку в цветах флага Армении и гордо улыбаются. Что рассказали им взрослые дяди и тети, чем уже начали извращать умы этих малышей в столь нежные года, нетрудно догадаться.

Вот только ничем подобные провокации армянам никогда не помогали. Как сообщается, тряпкой сепаратистов армянские болельщики размахивали во время поединка армянина Самвела Григоряна с грузинским борцом Шелой Борквадзе. Тряпка не помогла Григоряну - он проиграл.