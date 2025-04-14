Магнитные бури охватят Землю - ДАТА
16 апреля на Земле ожидается магнитная буря класса G2, сообщают учёные.
Как передает Day.Az, информацию предоставили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Институте солнечно-земной физики.
По прогнозам специалистов, магнитные волны начнут проявляться рано утром 14 апреля, с постепенным увеличением интенсивности в течение трёх дней, что приведёт к достижению уровня G2 - средней силы космической бури. К вечеру 16 апреля буря ослабнет до уровня G1, но в 19:00 по бакинскому времени снова достигнет пиковых значений.
В то же время 17 апреля ожидается повышение геомагнитного фона, однако без достижения уровня шторма.
Также в апреле ожидаются магнитные бури 22 и 24 числа.
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