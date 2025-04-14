Почему строители не учитывают пристройки при выплатах?

В старых, особенно двухэтажных зданиях всё чаще появляются незаконные пристройки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, такая картина, наблюдаемая во многих районах Баку, создает проблемы как с точки зрения безопасности, так и с эстетической стороны.

Особое внимание привлекает тот факт, что дополнительные пристройки становятся главной причиной споров, особенно если они расположены на территориях, попадающих в план застройки.

До недавнего времени, а также нередко и сейчас, при расчетах учитывались комнаты, которые были пристроены позже, уже после оформления документов. Однако в настоящее время решить этот вопрос стало значительно сложнее. Граждане требуют, чтобы при выделении нового жилья учитывались и пристроенные помещения. В то время как другая сторона часто с этим не соглашается.

Эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев отметил, что незаконные пристройки при сносе могут учитываться, но с определенными исключениями.

Тем не менее некоторые строительные компании не принимают во внимание дополнительные площади при сносе. Во многих зданиях вообще нет никаких документов. Пристройки осуществлялись без оформления. Поэтому некоторые компании проводят расчеты не по фактической площади, а исходя из данных, указанных в документах.

Специалист отмечает, что большое количество пристроек невыгодно и самим строительным компаниям. Ведь чем больше пристроек, тем больше компенсации или жилплощади нужно предоставить гражданам. Из-за этого процесс сноса затягивается. А здания из-за таких пристроек оказываются в еще более аварийном состоянии.