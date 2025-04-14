На капитальный ремонт автодороги Серхедабад–Алиабад–Зехметабад–Солтанкянд выделено 1,5 миллиона манатов

Согласно подпункту 1.19.21 документа "Распределение средств, предусмотренных на государственные капитальные вложения (инвестиционные расходы) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год", утвержденного распоряжением № 445 Президента Азербайджанской Республики от 10 января 2025 года, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,5 миллиона манатов (один миллион пятьсот тысяч) на капитальный ремонт автомобильной дороги Серхедабад-Алиабад-Зехметабад-Солтанкянд.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта автомобильной дороги, указанного в части 1 настоящего распоряжения, в распределении расходов на государственные капитальные вложения.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.