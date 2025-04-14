На Баку надвигаются ливни

С сегодняшней ночи в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки с грозами, с усилением ливней.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

16 апреля вероятны продолжительные дожди, которые будут сопровождаться грозами и сильным ветром.

Из-за проливных дождей в некоторых районах Абшерона возможны локальные подтопления. Дожди и неблагоприятные погодные условия продолжатся до 17 апреля.