https://news.day.az/society/1744642.html На Баку надвигаются ливни - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ С сегодняшней ночи в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки с грозами, с усилением ливней. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. 16 апреля вероятны продолжительные дожди, которые будут сопровождаться грозами и сильным ветром.
На Баку надвигаются ливни - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С сегодняшней ночи в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки с грозами, с усилением ливней.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
16 апреля вероятны продолжительные дожди, которые будут сопровождаться грозами и сильным ветром.
Из-за проливных дождей в некоторых районах Абшерона возможны локальные подтопления. Дожди и неблагоприятные погодные условия продолжатся до 17 апреля.
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