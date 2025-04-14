В Шамкирском районе отравилась семейная пара

В селе Гюнешли Шамкирского района супруги отравились угарным газом.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошёл в их собственном доме - 45-летний Вагиф Гусейнов и 34-летняя Севда Гусейнова получили отравление угарным газом. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.