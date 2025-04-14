Президент Ильхам Алиев поздравил вице-президента Федерации шахмат Азербайджана

Президент Ильхам Алиев направил вице-президенту Федерации шахмат Азербайджана Фаигу Гасанову поздравительное письмо по случаю его 85-летия, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Фаиг муаллим!

Сердечно поздравляю Вас с 85-летием.

Вы внесли существенный вклад в развитие, широкую популяризацию шахмат в Азербайджане и подготовку нового поколения шахматистов. Вам принадлежат большие заслуги в успешной организации многочисленных шахматных соревнований в нашей стране.

На протяжении многих лет мировая шахматная общественность признает и ценит Вас как авторитетного главного судью, отстаивавшего справедливость более чем в 150 престижных международных турнирах, включая Гран-при ФИДЕ, Всемирную шахматную олимпиаду и Кубок мира, и с уважением относится к Вашей плодотворной деятельности.

Ваш вклад в развитие азербайджанской шахматной школы высоко оценен государством и Вы неоднократно удостаивались наград.

В этот знаменательный день выражаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вам долгих лет жизни и крепкого здоровья", - говорится в письме.