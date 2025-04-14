В Ереване прошли акции протеста

Представители малого и среднего бизнеса в Армении устроили протест у здания правительства, выражая недовольство увеличением налогов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, участники акции собрали более 2 300 подписей против повышения налогового бремени.

Глава Ассоциации сотрудничества МСБ, Акоп Авакян, заявил, что правительство не ведет диалог с бизнес-сообществом, принимая решения без учета мнения предпринимателей. По его словам, отказ властей пересмотреть свое решение приведет к негативным последствиям.

Напомним, что с 1 января вступили в силу изменения в налоговый кодекс Армении, по которым налог с оборота для предпринимателей, не представляющих документы на приобретение товаров, увеличился с 5% до 10%, в то время как для тех, кто представляет такие документы, он был снижен до 1,5%.