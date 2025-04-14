Азербайджанская диаспора в Европе выразила протест против минного террора Армении

Действующая в европейских странах азербайджанская диаспора не осталась равнодушной к взрывам мин, произошедшим 6 и 7 апреля в Агдамском и Джебраильском районах. В результате этих трагических инцидентов погиб один военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, а четверо мирных жителей, в том числе несовершеннолетние дети, получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Диаспора направила письма с протестом в ряд международных организаций, включая Службу ООН по разминированию (UNMAS), Управление Верховного комиссариата по правам человека (OHCHR), Европейскую службу внешних связей (EEAS) и представительство в США, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ODIHR), Международную кампанию за запрет противопехотных мин (ICBL), Европейское представительство Human Rights Watch, немецкое отделение Amnesty International, а также в медиа-организации, такие как BBC News, Deutsche Welle, France 24, Al Jazeera English и The Guardian.

В письмах подчеркивается, что минная угроза на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана до сих пор не устранена, и жизни невинных людей остаются под постоянной угрозой. Был резко осужден отказ предоставить карты установленных Арменией минных полей, которые продолжают приводить к трагедиям. С момента окончания Второй Карабахской войны в ноябре 2020 года в результате взрывов мин погибли или получили ранения 392 человека.

Отмечается, что неотложное внимание к гуманитарной ситуации на территориях, загрязненных Арменией минами, а также привлечение Армении к ответственности в рамках международного права остаются важнейшими обязательствами перед международными структурами.

Диаспора призвала международное сообщество обратить внимание на продолжающиеся военные провокации и минный терроризм со стороны Армении и принять решительные меры для достижения устойчивого мира и стабильности в регионе.

Особую активность в акциях протеста против минного террора проявили: "Пражский дом азербайджанской культуры", "Венгерский дом Азербайджана", "Общество азербайджанцев Барселоны", "Бременский дом азербайджанской культуры", "Европейский азербайджанский центр", Общественное объединение "Содействие развитию азербайджано-болгарской дружбы", "Ассоциация азербайджано-тюркской культуры", Европейский союз азербайджанских женщин "Ана Ветен", Координационный совет азербайджанцев Нидерланды-Бельгия, Координационный совет азербайджанцев Франции, платформа "MADANİ - пространство культуры, спорта, мысли, солидарности и будущих возможностей азербайджанцев", Шведско-азербайджанская культурная ассоциация, Культурная ассоциация азербайджанцев мира "Хары-Бюльбюль", Греко-азербайджанское общество дружбы "Гала".