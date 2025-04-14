https://news.day.az/society/1744662.html

На Каспии зафиксировано землетрясение

В Каспийском море зафиксировано землетрясение, сообщили в Бюро по изучению землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы, передает Day.Az. Сейсмическое событие произошло в 13:32 по местному времени. Его очаг находился на глубине 72 километра, а магнитуда составила 3,3 балла.