https://news.day.az/world/1744644.html В Тыве горят 2 села - ВИДЕО Лес горит между сёлами Кызыл-Арыг и Балгазын. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местные говорят, что пожарные не едут и приходится тушить всё своими руками.
В Тыве горят 2 села - ВИДЕО
Лес горит между сёлами Кызыл-Арыг и Балгазын.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Местные говорят, что пожарные не едут и приходится тушить всё своими руками.
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